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03:15, 30 июля 2023Экономика

В России выросло производство спортивной обуви

«Известия»: в России на 65% выросло производство спортивной обуви

Фото: Global Look Press

В России на 65 процентов вырос объем производства спортивной обуви. Об этом пишет «Известия».

По данным издания, в 2022 году в стране выпустили 168 миллионов пар. В 2023 году за пять месяцев объем изготавливаемой обуви составил 79 миллионов пар — на 16,6 процента больше, чем за аналогичный период 2022-го. Максимальный темп роста был у спортивной — плюс 52 процента.

В Минпромторге рассказали, что увеличение производства спортивной обуви связано с сезонным фактором — вовлеченностью людей в спортивную тематику. Помимо этого, отмечается, что отечественные производители заняли нишу иностранных брендов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году средняя цена обуви выросла на 9,6 процента, до 2,445 тысячи за пару. Больше всего подорожали кеды — на 20,4 процента, до 2,8 тысячи рублей, и сандалии — на 19,5 процента, до 1,9 тысячи рублей. При этом спрос на обувь в прошлом году упал — продажи составили 290 миллиона пар, что на 10,5 процента меньше, чем в 2021-м.

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    Юлия Мискевич
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