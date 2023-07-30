Раскрыто дешевое средство для сохранения полотенец чистыми надолго

Директор прачечной Димитров посоветовал использовать соду при стирке полотенец

Генеральный директор прачечной Laundryheap Деян Димитров раскрыл дешевое средство для сохранения полотенец чистыми надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Эксперт посоветовал в стирке использовать пищевую соду. По его словам, данный продукт хорошо справляется с загрязнениями. «Просто добавьте полстакана пищевой соды вместе с обычным моющим средством при стирке полотенец. Она творит чудеса, удаляя пятна и нейтрализуя неприятные запахи», — заявил он и отметил, что стоимость соды составляет 99 пенсов (около 115 рублей).

Кроме того, специалист объяснил, что сода является действенным средством при стирке светлой одежды и постельного белья. При этом он предупредил, что необходимо соблюдать осторожность с цветными изделиями, поскольку вещество может оставить белые разводы.

Ранее журналистка Сара Демпси и блогерша Линси Кромби назвали действенный способ, который помогает вернуть мягкость полотенцам. По словам экспертов, удалить остатки моющего средства с волокон ткани, из-за которого изделие затвердевает после стирки, помогает белый уксус. Кромби также отметила, что упомянутое средство может быть заменой кондиционеру для белья.