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15:42, 30 июля 2023Силовые структуры

Стрелявшего по прохожим в Таганроге задержали

SHOT: Росгвардия задержала стрелявшего по прохожим в Таганроге мужчину

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Росгвардия задержала пьяного мужчину, который заперся в пивной в Таганроге и начал стрелять по прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание утверждает, что задержанный сейчас находится в отделении полиции. По словам очевидцев, мужчина забежал в магазин разливного пива на Александровской улице и начал стрелять из окна заведения из травматического оружия.

По данным Mash, никто не пострадал. На место оперативно прибыла Росгвардия и задержала стрелка.

Ранее в США обнаженная женщина вылезла из машины на оживленном мосту, устроила стрельбу, снятое очевидцами. Инцидент произошел на мосту между Сан-Франциско и Оклендом в штате Калифорния. На видео, снятое очевидцем из проезжающего мимо автомобиля, попала женщина, которая кричала и стреляла в воздух из пистолета. При этом она была полностью голой.

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    Варвара Кошечкина
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