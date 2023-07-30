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11:41, 30 июля 2023Интернет и СМИ

В США рассказали об угрожающем Вашингтону «африканском поясе переворотов»

NYT: перевороты в Африке угрожают США в регионе, но открывают путь России

Фото: Jose Fontano / Reuters

Свержение президента Нигера Мохамеда Базума образовало в центральной Африке пояс стран от Гвинеи на западе до Судана на востоке, где были свергнуты избранные лидеры. Об этом пишет New York Times (NYT).

Издание отмечает, что такие тенденции подрывают влияние в регионе США и открывают пути для России. «До последней недели Нигер был краеугольным камнем региональной стратегии Пентагона. В стране дислоцировано не менее 1,1 тысячи американских военнослужащих, а в Ниамее и северном городе Агадез США построили базы беспилотников, одна из которых обошлась в 110 миллионов долларов. Теперь все это находится под угрозой», — сказано в публикации.

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Любой уход американцев может открыть дверь России, заявляет NYT. Газета обращает внимание, что Россия позиционирует себя как «факелоносец антизападных и особенно антифранцузских настроений» в некоторых частях Африки.

«Президент России Владимир Путин попытался воспользоваться этим преимуществом на прошедшем на этой неделе саммите по Африке в Санкт-Петербурге, где он предложил освободить африканские страны от "колониализма и неоколониализма"» — приводит пример NYT.

Ранее Евросоюз (ЕС) прекратил финансовую поддержку Нигера. Кроме того, США пригрозили сделать то же самое. Отмечается, что, по данным Всемирного банка, Нигер — одна из беднейших стран мира. Раньше она получала на развитие около двух миллиардов долларов.

«В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу», — цитирует издание заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны в ночь на 27 июля. Поводом для мятежа, как уточнялось, стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера позже заявило о солидарности с мятежниками.

Впоследствии лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства. Мятежники также приостановили действие конституции страны. Принимать новую власть в Нигере уже отказался Евросоюз.

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    Виктория Кондратьева
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