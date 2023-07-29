Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера

Reuters: Евросоюз прекратил финансовую поддержку Нигера

Евросоюз (ЕС) прекратил финансовую поддержку Нигера. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, США пригрозили сделать то же самое после того, как на этой неделе военные объявили о свержении демократически избранного президента Мохамеда Базума.

Отмечается, что, по банным Всемирного банка, Нигер — одна из беднейших стран мира. Раньше она получала на развитие около двух миллиардов долларов.

«В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу», — цитирует издание заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны в ночь на 27 июля. Поводом для мятежа, как уточнялось, стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера позже заявило о солидарности с мятежниками.

Впоследствии лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства. Мятежники также приостановили действие конституции страны. Принимать новую власть в Нигере уже отказался Евросоюз.