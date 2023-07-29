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18:06, 29 июля 2023Мир

Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера

Reuters: Евросоюз прекратил финансовую поддержку Нигера

Фото: John Thys / Reuters

Евросоюз (ЕС) прекратил финансовую поддержку Нигера. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, США пригрозили сделать то же самое после того, как на этой неделе военные объявили о свержении демократически избранного президента Мохамеда Базума.

Отмечается, что, по банным Всемирного банка, Нигер — одна из беднейших стран мира. Раньше она получала на развитие около двух миллиардов долларов.

«В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу», — цитирует издание заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны в ночь на 27 июля. Поводом для мятежа, как уточнялось, стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера позже заявило о солидарности с мятежниками.

Впоследствии лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства. Мятежники также приостановили действие конституции страны. Принимать новую власть в Нигере уже отказался Евросоюз.

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    Екатерина Власова
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