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12:45, 29 июля 2023Мир

ЕС отказался признавать пришедших к власти в Нигере мятежников

Боррель заявил, что ЕС не признает пришедших к власти в Нигере мятежников

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Евросоюз (ЕС) отказывается признавать новую власть в Нигере, образовавшуюся в результате мятежа. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter.

«Евросоюз не признает и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате путча в Нигере. Конституционный порядок должен быть восстановлен», — пояснил политик.

Ранее в Нигере лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства, а также приостановили действие конституции. Перед этим командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с военными, устроившими мятеж в стране.

Позднее директор африканского департамента МИД России Всеволод Ткаченко заявил, что обвинения России во вмешательстве во внутренние дела Нигера являются безосновательными вбросами. Он также добавил, что события в Нигере «требуют какого-то времени на оценку».

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    Никита Абрамов
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