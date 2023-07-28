Обвинения России во вмешательстве в дела Нигера назвали безосновательными

В МИД назвали вбросами обвинения РФ во вмешательстве во внутренние дела Нигера

Обвинения России во вмешательстве во внутренние дела Нигера являются безосновательными вбросами, заявил директор африканского департамента МИД РФ Всеволод Ткаченко. Его слова передает РИА Новости.

«Те вбросы, которые происходят, направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований», — сказал дипломат на полях саммита Россия — Африка. Он добавил, что события в Нигере «требует какого-то времени на оценку».

Ранее в Нигере лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства, а также приостановили действие конституции. Перед этим командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с военными, устроившими мятеж в стране.