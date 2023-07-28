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20:50, 28 июля 2023Мир

Обвинения России во вмешательстве в дела Нигера назвали безосновательными

В МИД назвали вбросами обвинения РФ во вмешательстве во внутренние дела Нигера

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Обвинения России во вмешательстве во внутренние дела Нигера являются безосновательными вбросами, заявил директор африканского департамента МИД РФ Всеволод Ткаченко. Его слова передает РИА Новости.

«Те вбросы, которые происходят, направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований», — сказал дипломат на полях саммита Россия — Африка. Он добавил, что события в Нигере «требует какого-то времени на оценку».

Ранее в Нигере лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства, а также приостановили действие конституции. Перед этим командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с военными, устроившими мятеж в стране.

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    Глеб Бажуткин
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