Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:56, 30 июля 2023Наука и техника

Экс-разведчик США назвал танки Leopard ловушкой для ВСУ

Бывший американский военный назвал танки Leopard бесполезными для ВСУ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер назвал танки Leopard бесполезными и непрактичными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает РИА Новости.

По словам Риттера, из-за того, что украинские военные видели в немецких танках некое «чудо-оружие», они стали для них ловушкой, поскольку ВСУ не умеют пользоваться и нормально ремонтировать данную технику.

«Это старые танки, и их уничтожают, как только они заходят на поле боя»,— отметил американский ветеран. По его мнению, провалившиеся ожидания подорвали боевой дух украинцев.

Ранее 30 июля Скотт Риттер рассказал о приказе США завершить контрнаступление ВСУ на фоне неудач на фронте. Экс-разведчик подчеркнул, что украинской армии дали оружие, обучили их, а теперь они не могут добраться даже до первой линии обороны, не говоря о том, чтобы дойти до заявленного города.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский офицер рассказал о планах России полностью заглушить Starlink

    В Индии сообщили о резкой вспышке лихорадки денге

    Экс-разведчик США назвал танки Leopard ловушкой для ВСУ

    Раскрыта судьба Красных Ворот с одноименной площади в Москве

    Зеленского предупредили о социальном взрыве на Украине

    Нигеру дали неделю на возвращение президента к власти

    Экономическое сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером

    Глава ОКР оценил призывы депутатов к выходу из олимпийского движения

    Гарик Сукачев впервые вышел на связь после новостей о госпитализации

    Стала известна стоимость квартиры Кристины Орбакайте в центре Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости