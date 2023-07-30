Экс-разведчик США назвал танки Leopard ловушкой для ВСУ

Бывший американский военный назвал танки Leopard бесполезными для ВСУ

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер назвал танки Leopard бесполезными и непрактичными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает РИА Новости.

По словам Риттера, из-за того, что украинские военные видели в немецких танках некое «чудо-оружие», они стали для них ловушкой, поскольку ВСУ не умеют пользоваться и нормально ремонтировать данную технику.

«Это старые танки, и их уничтожают, как только они заходят на поле боя»,— отметил американский ветеран. По его мнению, провалившиеся ожидания подорвали боевой дух украинцев.

Ранее 30 июля Скотт Риттер рассказал о приказе США завершить контрнаступление ВСУ на фоне неудач на фронте. Экс-разведчик подчеркнул, что украинской армии дали оружие, обучили их, а теперь они не могут добраться даже до первой линии обороны, не говоря о том, чтобы дойти до заявленного города.