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12:05, 30 июля 2023Россия

Увеличилось число пострадавших из-за ЧП с украинской ракетой в Таганроге

Число пострадавших из-за ЧП с украинской ракетой в Таганроге выросло до 22

Фото: РИА Новости

Число пострадавших из-за ЧП с украинской ракетой в Таганроге увеличилось до 22 человек. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает ТАСС

По данным агентства, среди пострадавших есть ребенок. В министерстве региональной политики отметили, что, по состоянию на 30 июля, в больнице города остаются девять человек в состоянии средней степени тяжести с различными травмами. В городе открыли горячую линию для пострадавших.

28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позднее губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе. Его слова также подтвердили в оборонном ведомстве.

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    Владимир Седов
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