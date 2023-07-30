Упавший под Таганрогом беспилотник сняли на видео

Упавший под Таганрогом неопознанный беспилотник сняли на видео

Упавший в хуторе Дарагановка под Таганрогом Ростовской области неопознанный беспилотник сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На сделанных очевидцами кадрах видны обломки дрона, лежащие на дороге. Также показывается, как местные жители поливают горящий беспилотник из шланга.

Беспилотник при падении задел жилой дом, автомобиль, и повредил дорожное полотно, после чего загорелся. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что «пострадавших пока не зафиксировано», на месте работают специалисты Минобороны.