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22:17, 30 июля 2023Россия

Упавший под Таганрогом беспилотник сняли на видео

Упавший под Таганрогом неопознанный беспилотник сняли на видео

Упавший в хуторе Дарагановка под Таганрогом Ростовской области неопознанный беспилотник сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На сделанных очевидцами кадрах видны обломки дрона, лежащие на дороге. Также показывается, как местные жители поливают горящий беспилотник из шланга.

Беспилотник при падении задел жилой дом, автомобиль, и повредил дорожное полотно, после чего загорелся. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что «пострадавших пока не зафиксировано», на месте работают специалисты Минобороны.

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    Марина Совина
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