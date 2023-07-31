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21:58, 31 июля 2023Мир

США высказались об атаках ВСУ за пределами Украины

Представитель Госдепа Миллер: США не поощряют атаки ВСУ за пределами Украины

Фото: Aaron Burden / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не поощряет атаки ВСУ за пределами Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины. Но, как мы говорили много раз, это Украине решать, как вести войну», — подчеркнул он.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский дрон. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, заявивший об отсутствии серьезных разрушений.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот инцидент подтверждает сущность киевского режима. Он также назвал эти действия «актом отчаяния» Украины.

Заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает с критикой атак беспилотников на гражданские объекты.

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    Марина Совина
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