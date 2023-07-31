В России призвали пересмотреть политику обмена военнопленными

Депутат ГД Чепа: обмен военнопленными нужно пересмотреть после выдачи азовцев

Политику обмена военнопленными с Украиной необходимо пересмотреть после выдачи Турцией бойцов «Азова»(запрещенная в России террористическая организация). Россия должна учитывать этот инцидент и в будущих переговорах ставить более жесткие условия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я и тогда не понимал, зачем мы обменяли "азовцев", это неправильно. Сейчас нам необходимо изменить политику, раз нас обманывают каждый раз. Нужно выдвигать более жесткие требования, ставить жесткие условия, торговаться. Все это политика переговоров. Нужно добиваться своего», — убежден политик.

Он также подчеркнул, что в будущих переговорах необходимо будет учитывать, что именно Турция, будучи посредником в обмене военнопленными, выдала командиров «Азова» Украине. При этом Чепа призвал не сжигать мосты в контактах с Турцией.

«Теперь мы всегда должны помнить об этом инциденте и учитывать его. Мосты, конечно, сжигать не нужно никогда, но важно сделать выводы», — заключил депутат.

Ранее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что главари «Азова» могут вернуться на фронт в ближайшие дни. Сейчас, по его словам, военные проходят подготовку и в будущем начнут выполнять боевые задачи.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулись военные, в числе которых экс-члены «Азова». В сентябре 2022 года они в числе прочих были обменяны на российских военных и по условиям договора находились в Турции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России об этом заранее не было известно.

