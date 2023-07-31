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10:43, 31 июля 2023Ценности

В сети оценили откровенное видео Бузовой в душе фразой «не сексуально, а смешно»

Ольга Бузова показала фигуру в серебристом бикини на откровенном видео из душа

Кадр: @buzova86

Российская ведущая и певица Ольга Бузова показала откровенное видео из душа, и поклонники оценили его фразой «не сексуально, а смешно». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя исполнительница предстала в серебристом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов-танга. Звезда с распущенными мокрыми волосами позировала у прозрачной перегородки, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Подписчики высказались о съемке знаменитости в комментариях. «До Волочковой недолго осталось», «Не сексуально, а смешно», «Фиксация на пятой точке», «Когда-нибудь сменишь контент?», «Из певицы в стриптизершу», — возмутились пользователи сети.

Ранее в июле Ольга Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «мое тело — мое дело». 38-летняя поп-исполнительница ответила в сторис на вопрос подписчика о том, почему она не худеет, несмотря на то что набрала лишние килограммы.

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    Карина Черных
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