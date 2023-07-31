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15:18, 31 июля 2023Россия

Российские военные отразили атаки ВСУ в ЛНР

МО РФ заявило, что военные из группировки «Центр» отразили две атаки ВСУ в ЛНР

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Военнослужащие из группировки «Центр» на краснолиманском направлении успешно отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в Минобороны России в ходе брифинга в понедельник, 31 июля.

В ведомстве разъяснили, что это произошло близ населенных пунктов Кременная и Кузьмино.

Также удалось нанести огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики (ДНР), Кузьмино и Кармазиновка ЛНР, указали в Минобороны.

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За прошедшие сутки на краснолиманском направлении было уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны доложило о поражении склада боеприпасов ВСУ около Марьяновки Запорожской области.

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    Анна Щербакова
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