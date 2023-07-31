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19:28, 31 июля 2023Силовые структуры

Державшего россиянку в плену 14 лет обвинили в убийстве

СКР возбудил дело об убийстве против челябинца, державшего пленницу 14 лет

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

Следователи установили причастность жителя Челябинской области, который 14 лет держал в плену женщину, в убийстве другой жертвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина причастен к расправе местной жительницы в 2011 году. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным следствия, челябинец расчленил тело убитой женщины и закопал останки в погребе дома. В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты.

Ранее 31 июля сообщалось, что молодая россиянка сбежала из плена, в котором провела 14 лет. Все эти годы над ней издевался и избивал житель деревни Смолино. Его мать вызвала психиатрическую помощь в связи с обострением его состояния и пленница воспользовалась возможностью освободиться.

Пострадавшая рассказала, что мужчина заманил ее в 2009 году и удерживал с тех пор в своем частном доме.

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    Любовь Ширижик
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