В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

Песков заявил, что Путин пока не планирует ехать на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Президент России Владимир Путин пока не планировал поездку на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре текущего года в Нью-Йорке. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока таких планов у президента нет», — высказался о возможном участии главы государства в мероприятии пресс-секретарь.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле пока также не обсуждается поездка президента в США на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества — он пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.

При этом 25 июля помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков доложил, что Путин собирается посетить осенью Китай, так как получил приглашение на форум «Один пояс — один путь», запланированный на октябрь.