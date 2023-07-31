На Украине отказались напрямую признавать участие в атаке дронов на Москву

В ГУР Украины отказались напрямую признавать участие в атаке дронов на Москву

Cпикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отказался напрямую признавать участие Киева в атаке беспилотников на Москву. Однако он заявил, что российская территория находится в опасной зоне, пишет ТАСС.

«Давайте на данный момент называть [дроны] как неизвестные, неопознанные летательные объекты (...). И Москва и другие территории (...) РФ, где находятся объекты (...), конечно, находятся в зоне опасности», — сказал Юсов.

По его словам, с территориями России могут происходить «определенные инциденты». Спикер ГУР добавил, что в условиях боевых действий российская сторона должна быть готова к новым атакам на территории страны. Данные о том, как «реализуются» какие-либо взрывы, Украина обнародует после завершения конфликта, уточнил Юсов.

30 июля сообщалось, что украинские беспилотники атаковали две башни «Москвы-Сити». В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра. Президенту России Владимиру Путину доложили об этом.