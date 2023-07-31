Названы способы полноценно отдохнуть в отпуске

Психолог Кромбергер: супругам с разными интересами надо проводить отпуск порознь

Супругам с разными интересами надо проводить отпуск порознь, считает бизнес-психолог Вероника Кромбергер. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы полноценно отдохнуть и расслабиться.

Кромбергер убеждена, что каждому человеку регулярно требуется не только моральный отдых со сменой обстановки, но и физический. «Если вы любите природу и свежий воздух, но расслаблению в лесу предпочли копание грядок на даче, — вы не отдохнете. Во время отпуска необходимо забыть про любую работу. В том числе и про окучивание грядок», — говорит психолог.

Также во время отпуска необходимо отключить рабочие чаты, чтобы не читать сообщения коллег и тем более не отвечать на них, продолжила собеседница «Ленты.ру». Если этого не сделать, по ее мнению, напряжение и раздражение будут зашкаливать, и про нормальный отдых придется забыть.

Чтобы вас не беспокоили во время отпуска, предупредите коллег как можно раньше и дайте подробные и исчерпывающие инструкции на время своего отсутствия. Если вы руководитель, проработайте вариант передачи ответственности второму лицу в компании, которое сможет принимать решения за вас. Проговорите список из двух-трех срочных ситуаций, в которых вас можно беспокоить Вероника Кромбергер бизнес-психолог

Перед отпуском она призвала спланировать мероприятия, которые действительно нравятся человеку. «Если вам нравится проводить время на природе и петь песни у костра, то зачем ходить в отпуске по музеям? — комментирует Кромбергер. — Однако иногда корень проблемы кроется в том, что партнер предпочитает проводить время иначе, чем вы».

В такой ситуации психолог советует проводить отпуск порознь. Если отдых придется в радость каждому из супругов, то он сделает отношения еще более счастливыми и гармоничными, считает она.

Для настоящей разгрузки нужно снять с себя ответственность за принятие сложных решений: куда ехать, что делать, что забронировать, говорит Кромбергер. Эти вопросы лучше решить до начала отпуска, чтобы избавить себя от лишних мыслей.

Идеальный отпуск должен быть регулярным и длительным, настаивает психолог. По ее словам, он должен продолжаться минимум три недели в год. «Вы должны отдыхать хотя бы десять дней зимой и столько же летом, — подчеркнула она. — Позитивное влияние спорта и правильного питания снижается, если человек отдыхает мало и нерегулярно».

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