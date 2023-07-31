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06:30, 31 июля 2023Наука и техника

Выдвинута новая теория происхождения индоевропейских языков

Science: выдвинута новая теория происхождения индоевропейских языков

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Исследовательская группа из лингвистов и генетиков под руководством сотрудников Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия) выдвинула новую теорию происхождения индоевропейских языков. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Предыдущие филогенетические анализы имели противоречивые выводы о возрасте семьи из-за большого количества неточностей и несоответствий в используемых наборах данных, а также существующих ограничений в способах анализа древних языков. Чтобы преодолеть эти проблемы, авторы собрали международную команду ученых, состоявшую из более чем 80 языковых специалистов. Они создали новый набор данных основного словаря из 161 индоевропейского языка, включая 52 древних языка. Кроме того, исследователи придерживались строгих протоколов кодирования лексических данных.

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Специально разработанный анализ помог понять, были ли древние письменные языки, такие как латынь и ведический санскрит, прямыми предками современных романских и индийских языков соответственно. Согласно анализу, индоевропейской семье приблизительно 8100 лет, при этом пять основных ветвей от нее отделились около 7000 лет назад. Данные ДНК показали, что анатолийская ветвь индоевропейских языков возникла в северной дуге Плодородного Полумесяца или вблизи него. Эта ветвь была самым ранним предком индоевропейской семьи. При этом также существовали и другие ранние ветви, которые, возможно, также распространились непосредственно оттуда.

На основе этого авторы предложили новую гибридную гипотезу происхождения индоевропейских языков, соединяющую предыдущие теории. Она заключается в первоочередном образовании этого семейства в районе Плодородного Полумесяца, а вторичной родиной стала территория к югу от Кавказа, откуда впоследствии языки распространились на север, в степные регионы, после чего они начали двигаться в Европу.

На индоевропейских языках говорит большая часть населения планеты — около 2,5 миллиарда человек. Из этого семейства произошли немецкий, итальянский, польский, иранский и русский языки. Последние два века происхождение индоевропейского семейства было предметом множества споров, которые заключались в определении географической зоны появления языка, а также во времени его формирования.

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    Елена Апазиди
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