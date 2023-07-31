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18:26, 31 июля 2023Забота о себе

Звезда «Хэллоуина» рассказала о борьбе с опиоидной зависимостью

Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что 10 лет страдала от опиоидной зависимости

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Джейми Ли Кертис призналась, что была опиоидной наркоманкой. О своей борьбе за трезвость она рассказала журналистам программы The Morning Joe, выходящей на телеканале MSNBC.

64-летняя звезда фильмов «Хэллоуин» и «Все везде и сразу» заявила, на протяжении 10 лет страдала от тяжелой зависимости от опиатов. Пристрастие к ним развилось у нее после перенесенной в 1989 году операции на глазу. Ли Кертис была вынуждена принимать сильное рецептурное обезболивающее и не заметила, как стала от него зависима.

Я была опиоидной наркоманкой, и мне нравился хороший опиоидный кайф. И если бы тогда фентанил был так легко доступен, как он доступен сегодня на улице, я была бы уже была на том свете

Джейми Ли Кертис

По словам артистки, она даже воровала таблетки у родственников и друзей, но в 1999 году все же решилась бороться с зависимостью. При этом Ли Кертис считает, что ей очень повезло, что под воздействием наркотиков она не приняла неправильных решений и не совершила никаких ужасных поступков, о которых могла бы сожалеть всю оставшуюся жизнь.

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    Наталья Обрядина
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