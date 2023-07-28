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16:25, 28 июля 2023Забота о себе

Модель Белла Хадид рассказала о жизни без алкоголя

Модель Белла Хадид рассказала, что не употребляет алкоголь почти десять месяцев

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская модель палестино-голландского происхождения Белла Хадид рассказала, что почти десять месяцев не употребляет алкоголь. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет People.

26-летняя супермодель отметила, что ее жизнь без алкоголя наполнена любовью к себе. «Я так горжусь каждым, кто говорит о своей трезвости, и каждым, кто имеет смелость открыть свой разум этому сухому июлю», — подписала снимок с безалкогольным напитком Белла Хадид.

Издание отмечает, что модель признавалась, что любила выпивать, но сознательно отказалась от спиртного, чтобы снизить тревожность и улучшить сон.

Dry July — в буквальном переводе «сухой июль» — это ежегодная акция, суть которой в отказе от алкоголя на месяц. Участники акции вносят небольшой взнос, все собранные деньги идут в фонды по борьбе с раком.

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Ранее источник из окружения Беллы Хадид опроверг информацию, что модель проходит реабилитацию из-за зависимости. По его словам, знаменитость взяла отпуск после обострения болезни Лайма.

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    Екатерина Улитина
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