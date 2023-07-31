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09:56, 31 июля 2023Наука и техника

Офицер НАТО назвал эффективное оружие России против техники ВСУ

Экс-офицер НАТО Атламазоглу назвал Ка-52 эффективным оружием России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные эффективно используют вертолет Ка-52 для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом в колонке для издания 19FortyFive заявил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу.

Специалист сослался на данные британской разведки, согласно которым Ка-52 «Аллигатор» называют «одной из самых влиятельных российских систем вооружения в этом секторе». Также из материалов следует, что Россия, скорее всего, укрепила свои силы небольшим количеством новых вертолетов Ка-52М. «Вертолет стал одним из самых эффективных благодаря своей прочной конструкции и атакующим возможностям», — подчеркнул Атламазоглу.

Офицер НАТО в отставке отметил, что Ка-52 оснащен новыми противотанковыми ракетами ЛМУРс дальностью действия около 15 километров. «Экипажи Ка-52 быстро использовали возможности для пуска этого оружия за пределы досягаемости украинской ПВО», — говорится в отчете британской разведки.

«Российские силы оказывают ожесточенное и умелое сопротивление на земле, а также используют авиацию для нанесения урона украинским частям», — подчеркнул специалист. Атламазоглу отметил, что российские ударные вертолеты сыграли важную роль в операции в Сирии.

В конце июля Минобороны показало видео работы российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции. На видео запечатлели момент прицеливания и нанесения удара ракетой.

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    Андрей Ставицкий
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