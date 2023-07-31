Квадрокоптер упал недалеко от жилого дома на юго-западе Москвы

ТАСС: гражданский квадрокоптер упал у дома на Чонгарском бульваре в Москве

Гражданский квадрокоптер упал недалеко от жилого дома, расположенного на Чонгарском бульваре на юго-западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в столичных экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что сейчас территорию оцепили. По его данным, модель рухнувшего дрона относится к вертолетному типу.

Представителям оперативных служб города предстоит выяснить, представлял ли упавший квадрокоптер опасность.

До этого появилось видео последствий атаки беспилотников на башни «Москва-Сити». В результате атаки были выбиты окна небоскреба на 11-м этаже.

О взрывах в «Москва-Сити» стало известно около трех часов ночи 30 июля. Позже данные об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что в результате атаки незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен. Сведений о пострадавших не поступало.