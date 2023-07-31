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18:56, 31 июля 2023Забота о себе

Врач оценила решение актрисы позволить детям пить безалкогольное пиво

Актриса Кристен Белл позволила дочерям пить безалкогольное пиво с отцом

Фото: Pawel Kadysz / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Лиза Ганджу оценила последствия и риски употребления безалкогольного пива в детстве. Ее мнение приводит People.

Поводом для комментария специалиста стало выступление американской актрисы Кристен Белл на шоу Керри Кларксона, где она призналась, что позволила дочерям восьми и девяти лет пить безалкогольное пиво. 43-летняя звезда фильма «Очень плохие мамочки» уточнила, что, хотя ее решение кажется безумным, важно учитывать контекст ситуации. По словам Белл, дети пьют безалкогольное пиво с отцом Дэксом Шепардом, который борется с зависимостью. Знаменитость полагает, что безалкогольное пиво у детей ассоциируется с отцовской заботой.

Ганджу подчеркнула, что подобный подход к питанию и воспитанию детей вряд ли одобрит хоть один врач. Она отметила, что употребление безалкогольного пива в детстве увеличивает риск зависимости в будущем и, вероятно, оказывает психологическое воздействие на ребенка. Гастроэнтеролог добавила, что пиво даже без содержания алкоголя является напитком только для взрослых. «Я думаю, что безалкогольное пиво входит в список напитков, которые не нужно давать детям», — сказала Ганджу.

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Врач добавила, что безалкогольное пиво противопоказано не только несовершеннолетним, но и некоторым алкозависимым, которые борются пристрастием. По ее словам, бутылка даже безалкогольного пива способна спровоцировать срыв. Кроме того, такое пиво не следует пить пациентам с повреждениями печени, поджелудочной железы и других органов. При этом Ганджу считает, что для людей без заболеваний и тяжелой зависимости напиток может быть хорошей альтернативой при отказе от спиртного.

Ранее американский актер Джордж Клуни рассказал на шоу CBS Mornings о главной ошибке, которую он допустил в воспитании детей. По его словам, он жалеет, что отправил близнецов учить итальянский язык.

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    Екатерина Улитина
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