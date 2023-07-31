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18:55, 31 июля 2023Силовые структуры

Бывший сотрудник Минприроды Кубани осужден за работу на иностранную разведку

Экс-сотрудник Минприроды Кубани сел на 12 лет за работу на иностранную разведку

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника министерства природы Краснодарского края за работу на иностранную разведку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на третий апелляционный суд общей юрисдикции.

Осужденный признан виновным в передаче секретных сведений, которые могли использоваться против безопасности России. Приговор вступил в законную силу.

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    Любовь Ширижик
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