Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 31 июля 2023Россия

Пропавшую в российском регионе семилетнюю школьницу нашли живой

Пропавшую в Междуреченске в Кузбассе семилетнюю девочку нашли живой на улице

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Семилетнюю девочку, которая пропала в Междуреченске в Кузбассе, нашли живой на одной из улиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, передает портал Ngs42.ru.

В ведомстве уточнили, что поиски школьницы не прекращались всю ночь. В них принимали участие работники нескольких подразделений полиции, следователи и волонтеры. Одновременно с обследованием территории города правоохранители опрашивали знакомых семьи россиянки.

«Она была найдена сотрудниками полиции на одной из улиц города Междуреченска. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Об исчезновении девочки в Междуреченске стало известно 30 июля.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге обнаружили потерявшуюся восьмилетнюю девочку живой в квартире мужчины. Отмечалось, что последний проживал неподалеку от дома ребенка. Оперативников вызвали соседи, обратив внимание, что в квартире не горит свет, но слышно движение. По их информации, мужчина употребляет наркотики.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Офицер НАТО назвал эффективное оружие России против техники ВСУ

    Пропавшую в российском регионе семилетнюю школьницу нашли живой

    Работающая в Китае русалкой россиянка рассказала об отношениях с акулой

    Стало известно о вербовке СБУ жителей ДНР для совершения терактов

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    Адвокат пациенток хирурга Хайдарова захотела привлечь его к ответственности

    Задержание троих россиян по делу о госизмене попало на видео

    Россиян предупредили о резком подорожании шоколада

    Залитые зеленкой футбольные болельщики попали на видео в Москве

    Рождаемость на Украине сократилась почти на треть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости