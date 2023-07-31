Пропавшую в российском регионе семилетнюю школьницу нашли живой

Пропавшую в Междуреченске в Кузбассе семилетнюю девочку нашли живой на улице

Семилетнюю девочку, которая пропала в Междуреченске в Кузбассе, нашли живой на одной из улиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, передает портал Ngs42.ru.

В ведомстве уточнили, что поиски школьницы не прекращались всю ночь. В них принимали участие работники нескольких подразделений полиции, следователи и волонтеры. Одновременно с обследованием территории города правоохранители опрашивали знакомых семьи россиянки.

«Она была найдена сотрудниками полиции на одной из улиц города Междуреченска. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Об исчезновении девочки в Междуреченске стало известно 30 июля.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге обнаружили потерявшуюся восьмилетнюю девочку живой в квартире мужчины. Отмечалось, что последний проживал неподалеку от дома ребенка. Оперативников вызвали соседи, обратив внимание, что в квартире не горит свет, но слышно движение. По их информации, мужчина употребляет наркотики.