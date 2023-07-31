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23:45, 31 июля 2023Мир

В США признали отставание от России в производстве ледоколов для Арктики

WSJ: США отстают от России в производстве ледоколов для Арктики

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

США проигрывают России в производстве полярных ледоколов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«США отстают от России в производстве настоящих полярных ледоколов, которые могут преодолевать сплошной лед толщиной в несколько футов», — говорится в материале. Отмечается, что на сегодняшний день у Соединенных Штатов нет ледокола, работающего в Арктике круглый год.

По данным газеты, один из двух имеющихся у США тяжелых ледоколов Healy каждую зиму отправляют на переоборудование в штат Вашингтон или Калифорнию. Кроме того, по словам автора, Healy не готов к военному противостоянию. Несмотря на то что на судне есть сверхмощное научное оборудование и лаборатории, там нет палубных орудий для самозащиты, говорится в статье.

Также отмечается, что второй полярный ледокол США Polar Star мощнее, чем Healy. Однако, по данным издания, срок его службы подходит к концу. Каждый год Polar Star направляют для пополнения запасов ученых в Антарктиде.

В декабре 2022 года ученые-гляциологи выяснили, что темпы таяния российских ледников — самые быстрые в Арктике. Для этого они обследовали 1496 ледников в Северном полушарии. Оказалось, что именно на российскую территорию Арктики приходится до 38 процентов от общей статистики таяния. Ранее этот рекорд принадлежал Гренландии.

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    Марина Совина
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