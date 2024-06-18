Россияне застряли в автобусе посередине реки с мощным течением и попали на видео

В Приморье автобус с вахтовиками застрял посередине реки с мощным течением

В Приморье автобус с вахтовиками застрял посередине реки с мощным течением и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что находившиеся в автобусе люди залезли на его крышу, чтобы спастись от мощных потоков реки. Транспортное средство противостоит сильному течению и удерживает на себе вахтовиков.

Предварительно, внутри вахтового автобуса находились сотрудники компании, которая занимается лесопереработкой. Они пытались вброд переплыть Амгу в Тернейском районе Приморского края, но их КамАЗ застрял.

Всех пассажиров удалось эвакуировать на берег, никто не пострадал. Местные жители рассказали, что из-за бурного потока реки невозможно добраться до поселка Светлая, а в районе Усть-Соболевка потоками воды смыло мост.

Ранее в Башкирии пьяная россиянка за рулем ВАЗ-2114 с тремя пассажирами съехала в Ямашлинское водохранилище. Сидевшая за рулем 47-летняя женщина смогла самостоятельно выбраться из машины, три ее пассажирки спастись не смогли.