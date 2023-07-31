«Спартак» обыграл «Балтику» в матче РПЛ

«Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Балтику» в матче второго тура РПЛ

«Спартак» обыграл «Балтику» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. Авторами голов в составе красно-белых стали нападающие Тео Бонгонда (43-я минута) и Квинси Промес (84-я минута). На 90-й минуте игры сократил отставание калининградцев в счете форвард Анхело Энрикес.

«Спартак», набрав шесть очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Балтики» нет очков, команда занимает 15-ю строку.

«Балтика» впервые за 25 лет вернулась в элитный дивизион. В Футбольной национальной лиге сезона-2022/2023 команда заняла второе место, уступив лишь казанскому «Рубину». В первом матче в РПЛ калининградцы проиграли «Сочи» со счетом 0:2.