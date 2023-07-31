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21:34, 31 июля 2023Бывший СССР

В Европе выступили за переговоры с Россией и Китаем ради мира на Украине

Министр обороны Италии выступил за переговоры с РФ и КНР ради мира на Украине

Фото: Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказался на публичном выступлении в пользу переговоров с Россией и Китаем ради мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова цитирует агентство ANSA.

«Сегодня, если было бы возможно достичь справедливого мира, я вел бы переговоры с Россией, Китаем и любой стороной, лишь бы достичь результата», — выступил Крозетто.

Тем временем в Европе и США назревает недовольство безответственностью президента Украины Владимира Зеленского и отсутствием успехов в ходе контрнаступления, что негативно отразилось на западных экономиках.

Ранее министр обороны Италии предсказал исход украинского кризиса. По его словам, его, вероятнее всего, определит некое политическое решение, а не ситуация на поле боя, где ВСУ испытывают сложности. Эта неудача Киева может ускорить мирный процесс, считает Крозетто.

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    Александра Синицына
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