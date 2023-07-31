Модель OnlyFans показала фигуру в откровенном наряде

Британская модель OnlyFans Деми Роуз показала пышную грудь в бюстгальтере

Британская манекенщица Деми Роуз показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая история появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике (на момент написания новости он удален) 28-летняя модель OnlyFans предстала в бежевом бюстгальтере с бахромой и расстегнутой жилетке в тон наряду. При этом она показала пышную подтянутую грудь и живот.

Знаменитость распустила длинные светлые волосы, а часть прядей заплела в косы. Она нанесла макияж в нейтральных оттенках, а в качестве аксессуаров выбрала чокер и несколько колец.

В апреле Деми Роуз посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и показала фото поклонникам. Знаменитость поделилась серией кадров, на которых она позирует без нижнего белья в черном платье из прозрачной ткани. Манекенщица также надела укороченную кожаную куртку с бахромой и аппликациями в виде цветов, а в руках держала сумку в тон образу.