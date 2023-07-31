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11:52, 31 июля 2023Силовые структуры

По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело

Из-за атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, следователи установят причастных к атаке украинских БПЛА 30 июля. Обломки аппаратов уже отправили на экспертизу.

О взрывах в «Москва-Сити» стало известно около трех часов ночи 30 июля. Позже данные об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что в результате атаки незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Екатерина Власова
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