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04:32, 31 июля 2023Наука и техника

Россия впервые представила экспортную версию системы «Набат»

«Рособоронэкспорт» представил экспортную версию системы управления «Набат»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Компания «Рособоронэкспорт» впервые представила экспортную версию автоматизированной системы управления, связи и оповещения «Набат» в рамках экспозиции на саммите Россия — Африка. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель компании-разработчика «Лотес ТМ» Юрий Сидорин сообщил, что комплекс вобрал в себя опыт разработки систем автоматизации управления и связи для Вооруженных сил России и правоохранительных органов.

«Программно-технический комплекс автоматизации, оповещения и связи "Набат" позволяет получать информацию от различных источников, обрабатывать ее с элементами искусственного интеллекта и вырабатывать советы для принятия решений должностными лицами. На экспорт систему представляем впервые. Оформлены все разрешительные документы», — сказал он.

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Система, которая является полностью российской разработкой, может быть представлена в стационарном и мобильном вариантах. В основе «Набата» лежит анализ поступающей информации от внешних, ведомственных и локальных источников. Отмечается, что в России систему управления уже используют в медицинских центрах, на производственных предприятиях, транспортных узлах, в метрополитене и аэропортах.

Ранее в июле генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев сообщил, что в России создали портативные радиолокационные станции, предназначенные для защиты объектов от морских беспилотников на расстоянии до шести километров.

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    Даниил Иринин
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