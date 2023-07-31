Жертва скопинского маньяка высказалась о спасении россиянки из 14-летнего плена

Жертва скопинского маньяка пожелала сил спасшейся из 14-летнего плена россиянке

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на историю жительницы Челябинска, которая 14 лет провела в плену у похитившего ее мужчины.

«Ужасная новость. Мне очень жаль эту женщину, но сейчас для нее этот кошмар уже позади. Она осталась жива, и это самое главное. Пусть ее близкие люди позаботятся о ней, в данный момент ей это необходимо. Любовь и забота близких всегда лечит. Я желаю ей очень много душевных сил и верю, что в будущем у нее все будет хорошо», — сказала Мартынова.

Ранее стало известно, что житель поселка Смолино Челябинской области в 2009 году под предлогом распития спиртного привез к себе в частный дом девушку и удерживал ее там 14 лет. По данным следствия, спастись из плена ей удалось, когда похитителя доставили в лечебное учреждение из-за обострения психического заболевания.

Пленница также рассказала правоохранителям, что похититель также убил другую женщину. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ.

Екатерина Мартынова вместе с подругой стала жертвой похищения Виктором Моховым из рязанского Скопина в 2000 году. На тот момент ей было 14 лет. На протяжении 3,5 года он удерживал и насиловал школьниц в самодельном бункере под гаражом. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку. Мохова приговорили к 17 годам заключения, 3 марта 2022 года он вышел на свободу. В настоящий момент мужчина находится под следствием по обвинению в сокрытии убийства.

