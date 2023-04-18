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05:09, 18 апреля 2023Силовые структуры

Дело скопинского маньяка передали в суд

ТАСС: дело скопинского маньяка Виктора Мохова о сокрытии убийства передано в суд
Виктор Мохов

Виктор Мохов. Фото: Telegram-канал «112»

Расследование по уголовному делу скопинского маньяка Виктора Мохова, обвиняемого в сокрытии убийства, завершено и передано в суд, обвинительное заключение утверждено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в деле есть еще два фигуранта — Евгений Полищук, который обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), и Алексей Архипкин, которому, как и Мохову, вменяется часть 2 статьи 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»).

Мохов стал фигурантом уголовного дела после того, как 2 августа 2022 года в его дом зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

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Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он был отправлен в СИЗО. Однако вскоре Мохов оказался на свободе, поскольку следствие завершено, дольше шести месяцев держать обвиняемого в СИЗО нельзя, а его статья не является тяжкой. Кроме того, он признал вину и содействовал расследованию.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2022 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

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Марина Совина
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