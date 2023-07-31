Россия рекордно нарастила объемы бурения нефтескважин

Bloomberg: объемы бурения нефтескважин в России выросли на рекордные 8,6%

По итогам первой половины 2023 года Россия пробурила на своих нефтяных месторождениях 14,7 тысячи километров скважин — прирост оказался рекордным и составил 8,6 процента. Об этом сообщает Bloomberg.

Реальные объемы бурения скважин в России оказались выше запланированных на 6,6 процента вопреки соглашению Москвы с ОПЕК+ по добровольному снижению ежемесячной добычи сырья в стране до конца года на 500 тысяч баррелей в сутки к февральскому уровню. При этом рекордное наращивание объемов бурения наблюдаются в стране уже второй год подряд.

Однако высокие темпы еще не говорят о том, что Кремль противоречит собственным обещаниям по сокращению добычи сырья. Москва может задействовать новые скважины уже после истечения срока действия соглашения ОПЕК+ в следующем году. Как отметил аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит, одной из причин наращивания объемов бурения стала необходимость сохранять производство на текущем уровне. На этом фоне в дальнейшем российским компаниям, скорее всего, придется вести освоение на более труднодоступных месторождениях, так как сроки эксплуатации ряда действующих уже подходят к концу.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о продлении добровольного сокращения нефтедобычи в стране на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года. На аналогичную меру согласились пойти и другие крупные экспортеры сырья: Саудовская Аравия снизит показатель на ту же величину, ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч, Кувейт — на 128 тысяч, Оман — на 40 тысяч, а Казахстан — на 78 тысяч. Как предполагают эксперты, эта мера позволит не допустить резкого снижения биржевых цен на нефть.