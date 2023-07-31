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12:53, 31 июля 2023Силовые структуры

Бывший мэр российского города пойдет под суд за 17-миллионный ущерб бюджету

Экс-мэра Владивостока Гуменюка осудят за нанесение ущерба бюджету в 17 млн руб.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи Приморского края передали в суд дело бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который уже осужден за взятки, а теперь обвиняется в превышении должностных полномочий при ремонте катера администрации края в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Под суд по этому делу также пойдет бывший начальник службы эксплуатации морского транспорта Денис Максутов.

По данным следствия, в 2016-2017 годах, когда Гуменюк был директором хозяйственного управления края, они с Максутовым не провели ремонтные работы катера марки Infini 36, который принадлежал ведомству. При этом чиновники заключили три контракта на сумму около 9,5 миллиона рублей на проведение этих работ, сообщает VL.Ru. Позже Гуменюк и Максутов вывели катер из управления учреждения. Кроме того, они не поставили на баланс катер марки SeaRay SB 400 за восемь миллионов рублей, таким образом причинив администрации Приморского края ущерб на общую сумму 17,2 миллиона рублей.

В мае Приморский краевой суд смягчил приговор Гуменюку с 16,5 до 12 лет колонии и снизил штраф со 150 до 140 миллионов рублей. Бывший мэр осужден за получение взяток на сумму 38 миллионов рублей. По версии следствия, до вступления в должность мэра он получил от своего знакомого — директора нескольких строительных фирм — взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. По данным Следственного комитета, позднее, уже на посту мэра, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого.

Гуменюк свою вину не признает.

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    Варвара Митина
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