Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 31 июля 2023Мир

Уничтожение танков Challenger 2 вместо передачи их Украине объяснили

Политолог Коньков: ВСУ поставлена задача минимизировать потери западной техники

Фото: Leon Neal / Getty Images

По косвенным признакам перед Вооруженными силам Украины (ВСУ) поставлена задача минимизировать потери западной техники, рассказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Своим предположением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Изначальная ставка на накачивание Украины западным вооружением натолкнулась на весьма прискорбную реальность. Во-первых, западная техника легко уничтожается на поле боя. А во-вторых, техника попадает в руки российских инженеров и проектировщиков», — заявил политолог.

Коньков объяснил, что, понимая, как устроена западная техника, российские военные легко могут усовершенствовать собственные образцы.

Это стало неприятным сюрпризом для многих производителей и поставщиков западной техники на Украину

Александр Коньковполитолог

«Все более сложными становятся процессы передачи новой техники. Многим производителям оказывается дешевле уничтожить то, что могло бы быть поставлено Украине, нежели нести риски, связанные потом с необходимостью изменения своей боевой техники для преодоления рисков попадания к российским военным», — заключил эксперт.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Украина получит снаряды с обедненным ураном. В чем их опасность и к каким последствиям они могут привести?
Украина получит снаряды с обедненным ураном.В чем их опасность и к каким последствиям они могут привести?
19 апреля 2023

Ранее Великобритания уничтожила десятки танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы украинской армии в качестве военной помощи. Технику было решено утилизировать в связи с тем, что она «не подлежит ремонту».

В начале июля украинские войска столкнулись с трудностями в использовании Challenger 2 из-за условий Великобритании. В частности, от Киева требовали гарантий, что он не будет использовать поставленную технику в рискованных операциях, чтобы они не были уничтожены или захвачены российскими военными.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотников на Москву

    «Фиорентина» заменит дисквалифицированный «Ювентус» в Лиге конференций

    Российский полковник указал на шаг Киева к мирным переговорам

    В России рекордно подорожала курятина

    Стало известно о степени разрушений высоток «Москва-Сити» после взрыва дрона

    Бывший мэр российского города пойдет под суд за 17-миллионный ущерб бюджету

    В Британии предрекли трудности Украине из-за выборов в США

    Кремль высказался о ситуации в Нигере

    Названо отношение россиян к естественной красоте

    Рост цен на российскую нефть перестал поддерживать рубль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости