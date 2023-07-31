МИД заявил об отсутствии граждан России среди пострадавших в теракте в Пакистане

Захарова: среди пострадавших в теракте 30 июля в Пакистане нет граждан России

Среди пострадавших в результате теракта в Пакистане 30 июля нет граждан России. Об их отсутствии заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«По имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна радикальная организация», — сообщила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия осуждает атаку и выразила надежду на то, что организаторы преступления будут найдены и понесут заслуженное наказание.

30 июля на съезде входящей в правящую коалицию партии террорист осуществил взрыв в зале, где находилось более 400 человек. В районе Баджаур, где произошел теракт, введено чрезвычайное положение.

6 марта в районе Болан пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв. По данным властей, террорист протаранил на мотоцикле полицейский фургон на мосту Канбари.