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13:31, 31 июля 2023Бывший СССР

Российский полковник оценил сообщения о начале нового этапа контрнаступления ВСУ

Полковник Матвийчук назвал выдумкой Запада новый этап контрнаступления ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали второй этап контрнаступления являются выдумкой Запада, призванной оправдать отсутствие успеха украинских военных при ведении боевых действий, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас Украина практически полностью исчерпала свой военный ресурс и не может вести боевые действия, в связи с чем Запад выдумал историю про второй этап контрнаступления. Теперь Украина перебрасывает людей, личный и стратегический состав, особенно на запорожское направлении, под удары нашей артиллерии. Потери ВСУ за последнюю неделю колоссальны, и это говорит нам о том, что нет никакого продвижения вперед», — считает Матвийчук.

Тем не менее собеседник «Ленты.ру» отметил, что ВСУ действительно сменили свою военную стратегию.

«Украина осознает, что необходимо сосредоточить усилия на определенных направлениях, чтобы получить успех. Мы отмечаем, что ВСУ начали перебрасывать оружие на запорожское направление. Тактику они все же изменили: бронированная техника подвозит пехоту к линии соприкосновения, а потом уходит, чтобы не потерять свою технику в ходе боевых действий. Это ведет к неоправданным потерям личного состава», — добавил полковник в отставке.

Ранее телеканал CNN сообщил, что усилия украинских военных на фронте указывают на начало нового этапа контрнаступления ВСУ. Как отмечают журналисты, ВСУ удваивают усилия по прорыву обороны российских сил.

По словам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, на начало нового этапа также указывает информация о том, что Украина кинула в бой батальоны и бригады полного состава.

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    Кирилл Садовский
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