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16:54, 31 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная российская TikTok-блогерша рассказала о трудностях жизни в США

Блогерша Аня Покров пожаловалась на высокие цены на жилье в США
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Фото: FAMETIME TV / YouTube

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров, уезжавшая жить в США, пожаловалась на высокие цены на жилье в стране. Об этих трудностях она рассказала в интервью для канала FAMETIME TV на YouTube.

Тиктокерша рассказала, что по прилете в Калифорнию ей и другим блогерам нужно было найти жилье. «Без документов ты фиг что снимешь. Только Airbnb, а это втридорога. Цены на жилье там ой-ой-ой какие», — отметила она.

Покров заявила, что она с коллегами отдавала 5 тысяч долларов (примерно 454,9 тысячи рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру») в месяц за трехкомнатную квартиру. По словам тиктокерши, в России можно снять большое и комфортное жилье меньше чем за половину этой суммы.

Ранее Покров пожаловалась на тяжелые условия во время работы над шоу «Звезды в Африке». Блогерша заявила, что испытывала стресс из-за экзотической еды, а также скучала по дому.

Покров и другие TikTok-блогеры из DreamTeamHouse уехали из России после того, как в марте 2022 года приложение приостановило работу на территории страны. Сначала тиктокеры жили в Казахстане, а затем в США. Впоследствии Покров вернулась в Россию.

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    Мария Большакова
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