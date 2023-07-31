Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:52, 31 июля 2023Мир

Захарова прокомментировала возмущение польских фермеров поведением властей

Захарова оценила требование польских фермеров обеспечить им достойную жизнь
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала возмущение польских фермеров отношением властей страны к их труду.

Она процитировала диалог министра сельского хозяйства Польши Януша Ковальского и фермера, который требовал обеспечить народу «достойную жизнь, а не субсидии». Дипломат подчеркнула, что в разговоре польскому руководству пытались объяснить, что оно принимает участие в разрушении труда своих граждан. «Я аплодирую искренности неизвестного мне человека», — написала она.

По словам Захаровой, в диалоге с представителем власти фермер озвучил «суть нынешнего исторического периода». «Либо побеждают махинаторы, которые готовы исключительно ради собственной выгоды кинуть под поезд истории достижения цивилизации, либо мы отстоим право на достойную жизнь, основой которой являются труд, любовь, правда», — указала она.

Ранее объемы ввозимого в Польшу с Украины зерна назвали шокирующими. Отмечалось, что неконтролируемый импорт сельхозпродукции, хлынувший в страну, привел к многочисленным протестам местных фермеров.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о потере солдат ВСУ в «промышленных масштабах»

    Выживальщики попытались выжить в лесу по инструкциям с YouTube и не смогли

    Сексолог подсказала способ узнать о сексуальных предпочтениях по выбору фильма

    Захарова прокомментировала возмущение польских фермеров поведением властей

    После взрывов в Харькове произошел пожар

    Россия впервые представила экспортную версию системы «Набат»

    Кандидат в президенты США упрекнул власти страны в помощи Украине

    В США заявили о начале нового этапа контрнаступления ВСУ

    Новый комплекс РЭБ испытали в зоне СВО

    Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Херсоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости