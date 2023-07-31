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10:32, 31 июля 2023Силовые структуры

20-летняя россиянка ударила ножом мужчину в студии загара в Петербурге

В Петербурге задержали 20-летнюю россиянку, ударившую мужчину ножом в живот

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло в круглосуточной студии загара в Санкт-Петербурге. Около 7 утра находившаяся в помещении туалета 20-летняя безработная россиянка нанесла колото-резаное ранение в живот 29-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали, девушка сбежала, но оперативники вычислили ее и быстро задержали. Выяснилось, что ранее она была осуждена за грабеж.

24 июля сообщалось, что в Ярославской области 36-летняя россиянка ударила 16-летнюю школьницу ножом.

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    Владимир Седов
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