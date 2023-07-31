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15:58, 31 июля 2023Моя страна

Нацпарк «Зюрактуль» показал дизайнерские открытки и стикеры с животными

Нацпарк «Зюрактуль» представил стикеры с животными и дизайнерские открытки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Нацпарк «Зюрактуль» на Южном Урале показал набор дизайнерских открыток и стикеров с животными и птицами. Информация об этом с примерами изображений опубликована в сообществе нацпарка во «ВКонтакте».

На оборотной стороне открыток приводится информация об изображенных на них животных и птицах. Сувенирную продукцию будут дарить юным участникам экологических конкурсов.

Автор работ — волонтер нацпарка Валерия Ярошенко.

Ранее сообщалось, что в Цейском заказнике в Северной Осетии появился арт-объект, изображающий покровителя диких животных Афсати в окружении зверей. Работу создали студенты художественного училища имени А. Джанаева. На восьмиметровом полотне изображены в том числе животные, обитающие на территории заказника. Предполагается, что локация станет местом притяжения как для туристов, так и для жителей республики. Живопись планируют дополнить — облицевать стены камнем, тоже с изображением животных, а также стилизовать под общую задумку въездные ворота в заповедник и обустроить территорию кордона.

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    Сергей Истомин
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