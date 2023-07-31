В России ответили на протест из-за лайнера с россиянами в Батуми

Депутат Чепа назвал провокацией протест грузин из-за прибывших в Батуми россиян

Оппозиционные протесты в Грузии, связанные с прибытием в страну круизного лайнера с россиянами, являются формой провокации, на которую Россия должна дать свой ответ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это выгодно неким силам, которые хотят создавать конфликт вокруг нашей страны, всячески провоцируя своими действиями какие-то контакты и отношения, которые развиваются у России. Все это осуществляется за деньги и выстроено, чтобы поднять шумиху вокруг России и показать, как много ей недовольны», — сказал депутат.

Он также убежден, что Россия должна дать ответ на прошедшие протесты.

Это в первую очередь провокация. Конечно, на это нужно реагировать Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее стало известно, что прибывший в Грузию круизный лайнер Astoria Grande с россиянами привел к акции протеста местных оппозиционеров. Уточнялось, что лайнер со «Звездным круизом» зашел в порт Батуми утром в понедельник, 31 июля. Накануне там собрались грузинские оппозиционеры и активисты, которые хотели выразить протест. Отмечается, что полиция усилила меры безопасности и перекрыла все пути к кораблю.

Грузинские оппозиционеры в том числе закидали яйцами россиян с круизного лайнера Astoria Grande и попали на видео. На размещенной записи видны выезжающие из порта Батуми микроавтобусы с пассажирами лайнера, в которые летят пустые пластиковые бутылки и яйца.

В результате Грузию убрали из списка остановок маршрута круизного лайнера Astoria Grande.