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19:07, 31 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом Бразилии

Зеленский заявил, что готов приехать в Бразилию для встречи с Лулой да Силвой

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в Бразилию для проведения переговоров с лидером страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом он заявил в интервью бразильской газете O Globo.

«Я очень хотел бы с ним встретиться. (…) Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами», — высказался украинский лидер.

Зеленский также выразил непонимание, почему главы государств не встретились. Он подчеркнул, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии. По его словам, бразильский лидер из-за вопросов безопасности не может приехать на Украину, поэтому Зеленский готов отправиться к нему.

Ранее Лула да Силва заявил, что весь мир устал от конфликта на Украине, поэтому необходимо мирное урегулирование. Он раскритиковал президента Чили Габриэля Борича за его позицию против Москвы и настаивал на заключении соглашения между российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским.

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    Кристина Есикова
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