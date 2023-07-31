Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом Бразилии

Зеленский заявил, что готов приехать в Бразилию для встречи с Лулой да Силвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в Бразилию для проведения переговоров с лидером страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом он заявил в интервью бразильской газете O Globo.

«Я очень хотел бы с ним встретиться. (…) Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами», — высказался украинский лидер.

Зеленский также выразил непонимание, почему главы государств не встретились. Он подчеркнул, что заинтересован в диалоге с президентом Бразилии. По его словам, бразильский лидер из-за вопросов безопасности не может приехать на Украину, поэтому Зеленский готов отправиться к нему.

Ранее Лула да Силва заявил, что весь мир устал от конфликта на Украине, поэтому необходимо мирное урегулирование. Он раскритиковал президента Чили Габриэля Борича за его позицию против Москвы и настаивал на заключении соглашения между российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским.