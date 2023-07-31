Месть похитителю еды из общего холодильника едва не закончилась приездом полиции

Пользователь Reddit рассказал о том, как его попытка отомстить похитителю еды из общего холодильника едва не закончилась приездом полиции. Мужчина добавил в свой бутерброд соус на основе перца чили Каролина Рипер, который считается одним из острейших в мире, чтобы выяснить, кто крал его обеды.

Парень работал с друзьями в мастерской, изготавливающей ножи. В одном здании с ними было еще несколько небольших предприятий. Все сотрудники пользовались одним общим холодильником, и на протяжении года у героя истории не возникало никаких проблем с едой.

«Однако в какой-то момент неизвестный воришка начал красть мои бутерброды, съедая аккурат по половине от каждого, оставляя следы от укусов, как бы насмехаясь надо мной. Поначалу я решил, что это был единичный случай. Но когда это повторилось, я был полон решимости действовать. Я приготовил бутерброды с чрезвычайно острым соусом Каролина Рипер (по чайной ложке в каждом) и оставил записку, в которой предупредил о последствиях кражи чужой еды», — написал автор поста.

Вернувшись с обеда, парень обнаружил, что на работе «воцарились паника и хаос», а громкий детский плач, раздававшийся в здании, разбавляли женские крики и причитания. Выяснилось, что воришкой был девятилетний сын уборщицы, которого она привела на работу, чтобы не оставлять дома в одиночестве.

«Он завел привычку воровать из холодильника, отказываясь от здоровых обедов, которые готовила его мать. Ребенок плакал и страдал от сильной остроты соуса. Я тут же объяснил, что произошло, и уборщица, поначалу успокоенная моими словами, внезапно пришла в ярость и обвинила меня в попытке навредить ее ребенку. Она даже пригрозила, что вызовет наряд полиции», — рассказал пользователь Reddit.

После того, как об инциденте узнал владелец помещения, он дал мастерской месяц на переезд, что усугубило финансовые трудности предприятия. Кроме того, автор поста рассорился с друзьями и коллегами, которые также остались недовольны его тактикой решения проблемы. Впрочем, сам ребенок остался в порядке, никакого вреда его здоровью острый соус не нанес.

Ранее другая пользовательница Reddit, устав от того, что ее еда пропадала из холодильника, решила проучить свою соседку по квартире. Зная, что та не переносит острую пищу, автор поста купила бутылку острого соуса и полила им всю свою свою еду.