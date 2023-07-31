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22:50, 31 июля 2023Мир

Премьер-министр Британии призвал освободить Кара-Мурзу

Премьер Британии Сунак призвал освободить публициста Владимира Кара-Мурзу
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Anna Gordon / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал освободить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), которого признали виновным в госизмене. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Отклонение апелляции Владимира Кара-Мурзы неоправданно. Он должен быть немедленно освобожден. Великобритания поддерживает его и его семью», — отметил политик.

Ранее стало известно, что первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде 25 лет лишения свободы Кара-Мурзе. Решение было принято после рассмотрения его жалобы на приговор, вынесенный Мосгорсудом.

17 апреля Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России. Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. Своей вины он не признает.

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    Марина Совина
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