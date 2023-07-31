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18:15, 31 июля 2023Ценности

Супермодель последовала тренду на торчащее белье

Супермодель Эльза Хоск снялась в торчащем нижнем белье бренда Miu Miu

Фото: @hoskelsa

Шведская супермодель Эльза Хоск последовала популярному тренду и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя манекенщица снялась в белой майке и серых брюках, из-под которых было видно торчащее шелковое нижнее белье бренда Miu Miu. Ее образ дополнили небольшая кожаная сумка и часы.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Сама красота», «Икона стиля», «Очень красивый образ», «Тебе очень идет», «Нет слов. Слишком красиво», — высказывались они.

В мае сообщалось, что юбки с имитацией торчащих трусов-стрингов стали трендом у знаменитостей. Речь идет о юбках модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов. Отмечается, что данный предмет гардероба был особенно актуален в 2000-х годах, а в текущем сезоне вернулся в моду. Среди звезд, последовавших тенденции, оказались модели Эмили Ратаковски и Белла Хадид.

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    Мария Винар
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