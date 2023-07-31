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15:44, 31 июля 2023Наука и техника

Названы причины превосходства России на Украине

InfoBRICS: Россия опережает ВСУ благодаря технологическому превосходству и опыту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные накопили значительный боевой опыт в Чечне, Грузии и Сирии. Об этом независимый аналитик Драго Боснич заявил в статье для портала InfoBRICS.

В материале для издания Боснич назвал причины, по которым Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ). Специалист отметил, что благодаря опыту Вооруженные силы РФ могут перебрасываться практически в любую точку мира, а затем создавать стратегически базы. Также автор подчеркнул огромное технологическое превосходство, которое имеет армия России.

Кроме того, Драго Боснич отметил уникальное сочетание активной обороны и специальных наступательных операций. «Советские концепции "глубокоэшелонированной обороны" и "активной обороны" были значительно улучшены благодаря недавним технологическим достижениям российских Вооруженных сил», — заявил аналитик. По словам специалиста, Российская армия опережает украинскую благодаря высокому уровню тактических возможностей.

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Боснич заметил, что резервы Российской армии можно легко перебросить в районы, которые необходимо укрепить, а также предоставить дополнительные штурмовые отряды в районы, где оборона противника самая слабая. В заключение эксперт выделил высокий боевой дух российских войск: «То, как войска способны удерживать оборону, оказывает разрушительное воздействие на боевой дух сил киевского режима, одновременно повышая их собственный».

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие из группировки «Центр» на краснолиманском направлении успешно отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). В ведомстве отметили, что это произошло близ населенных пунктов Кременная и Кузьмино.

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    Андрей Ставицкий
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